Hamas'tan İsrail'e Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Yasin 105 füzeleriyle İsrail askerlerini taşıyan bir aracın hedef alındığı" aktarıldı.

Kassam Tugayları mensuplarının Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerine yönelik saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Saldırılarda ayrıca İsrail'e ait 3 Merkava tipi tankın da imha edildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurmuştu.