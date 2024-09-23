Hamas'tan İsrail Saldırılarına Tepki

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Filistin direniş hareketi Hamas, " İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını durdurmayı reddeden kısır siyasetinin bir sonucu olarak içinde bulunduğu çıkmazı yansıttığını" belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği geniş çaplı sistematik saldırıların "savaş suçu" olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bu saldırılar Siyonist düşmanın (İsrail) Nazi tabiatını ve Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını durdurmayı reddeden kısır siyasetinin bir sonucu olarak içinde bulunduğu çıkmazı yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine, İsrailli yetkililerin "savaş suçlusu" olarak yargılanması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarından ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in ABD'nin desteği ve koruması olmadan söz konusu saldırıları düzenleyemeyeceğine dikkat çekildi.

Arap ve İslam ülkelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına karşı harekete geçme, özellikle de İsrail'i uluslararası alanda boykot ve yalnızlaştırma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 182 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı da eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise okulları, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlara açtıklarını açıkladı.