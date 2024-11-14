Hamas'tan Küresel Protesto Çağrısı

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım ile izlediği aç bırakma politikasına küresel çapta tepki verilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve Müslüman alemindeki halklar ile dünyadaki özgür insanları gelecek (15 Kasım) cuma, cumartesi ve pazar günleri İsrail'in ve onu destekleyen ülkelerin büyükelçiliklerinin çevresinde tüm kentlerde ve başkentlerde her türlü kitlesel gösteri ve yürüyüşü tırmandırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu protestoların, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, bölgenin kuzeyinde uyguladığı ablukayı, Filistin halkı aleyhinde devam eden soykırım ve aç bırakma eylemlerini kınama, kabul etmeme, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki gösterme kapsamında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Hamas, "Eylemlere, aktif şekilde katılım gösterilmesi; İsrail saldırıları son bulana, soykırım sona erene kadar her türlü baskının yapılması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor." demişti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.