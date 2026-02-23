Hamas Uyardı: İsrail Hapishanelerinde Patlama Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas Uyardı: İsrail Hapishanelerinde Patlama Riski

23.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde Ramazan'da kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı.

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ramazanda da kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığını belirterek, cezaevlerinde "bir patlamanın" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi başta olmak üzere İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

İsrail hükümetinin Filistinli esirlerin iradesini kırmak ve kararlılıklarını zayıflatmak amacıyla saldırgan politikalar izlediğini belirten Merdavi, ramazan ayında tıbbi ihmalin arttığını, esirlerin yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını ifade etti.

Merdavi, söz konusu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından ve başta hastalar ile yaşlılar olmak üzere Filistinli esirlerin hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

İsrail hapishanelerinde bir "patlama" yaşanabileceği uyarısında bulunan Merdavi, "Baskıcı politikalarla esirleri hedef almak onlara boyun eğdirmeyecek, aksine kararlılıklarını güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Filistinli esirlerin direnişin canlı kanıtı olduğunu vurgulayan Merdavi, Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler ile İslam dünyasına seslenerek "İsrail hapishanelerindeki esirlere destek için gösteri ve etkinlikler düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

Merdavi, Filistinli esirlerin yanında olunması gerektiğini belirterek, onlara destek amacıyla "tüm çatışma alanlarının" harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Uyardı: İsrail Hapishanelerinde Patlama Riski - Son Dakika

Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:31:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Hamas Uyardı: İsrail Hapishanelerinde Patlama Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.