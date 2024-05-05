Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilmedi

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GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hamaslı bir kaynak, Cumartesi günü gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde olumlu bir gelişme kaydedilmediğini belirtti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan kaynak, İsrail'in kalıcı ateşkes taahhüdünde bulunmama ısrarı nedeniyle müzakerelerin tıkandığını ifade etti.

Hamas, anlaşmada İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve çatışmanın tamamen sona ermesini talep ederken, İsrail bu koşulları reddediyor.

Al Arabiya News kanalında daha önce yer alan bir haberde, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in talep ettiği gibi 20 yerine 33 rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiği belirtilmişti.

Hamas heyeti, bazı rehinelerin İsrail'e iadesini öngören olası bir Gazze ateşkesi konusunda Mısırlı arabulucularla görüşmek üzere Cumartesi günü Kahire'ye gelmişti.