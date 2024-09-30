Hamas Yöneticisi Ebu el-Emin Hava Saldırısında Öldürüldü

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Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Ebu el-Emin'in ve iki çocuğunun öldüğü saldırıyı resmi olarak üstlendi.

Açıklamada Ebu el-Emin'in hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü aktarıldı.