Hamburg'da Tren ve Tır Çarpışması: 12 Yaralı - Son Dakika
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Hamburg'da Tren ve Tır Çarpışması: 12 Yaralı

Hamburg yakınlarında tren ile tırın çarpışmasında 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. Soruşturma başladı.

11.02.2025 19:16
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Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında bir yolcu treni ile tırın çarpması sonucu yaşanan kazada 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamburg itfaiyesinin yaptığı yazılı açıklamada, 300 kişinin yer aldığı trenin karıştığı kazaya 80 acil arama kurtarma personelinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, trenin acil frenlemesine rağmen duramayarak tıra çarptığı ve meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaza sonrası tırın arka kısmının parçalandığı ve kaza yerinde büyük bir moloz yığınının oluştuğu ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamburg'da Tren ve Tır Çarpışması: 12 Yaralı - Son Dakika

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