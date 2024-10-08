Hamile Kadına Yanlış Alarm

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AVCILAR'da yakınları 6 aylık hamile kadına ulaşamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine pencereden içeri girdi ancak evde kimse bulunamadı. Bir süre sonra evine gelen kadının yakınıyla yürüyüşe gittiği ve yürüyüş sırasında telefonunun şarjının bittiği öğrenildi.

Olay, Merkez Mahallesi'nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Buse T. adlı kadının telefonuna ulaşamayan yakınları evine gitti. Evin zili defalarca çalınmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler hamile kadının birinci katta bulunan dairesine camdan itfaye merdiveniyle girdi. Evde kimse bulunamayınca yakınları Buse T.'nin son görüştüğü kişilerle iletişime geçti. Telefon konuşması sırasında Buse T. bir yakınıyla evine geldi. İtfaiye sağlık ve polis ekiplerini gören kadın kısa süreli şaşkınlık yaşarken, kadının yakınlarından biri baygınlık geçirdi. Yürüyüş yapmak için dışarı çıktığını, telefonunun şarjının bittiğini söyleyen kadın sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Buset T.'nin ekipler trarafından yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlendi.