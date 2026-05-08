Hamile Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı iş makinesine ait hava filtresine sıkışan hamile sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Metal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yiyecek arayan hamile bir köpek, yerde bulunan bir iş makinesine ait hava filtresinin içine başını soktu. Bir süre sonra başını geri çıkaramayan hayvanın çırpınışlarını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile köpeğe ve karnındaki yavrulara zarar vermemek için büyük titizlik gösterdi. Metal parçayı dikkatli bir şekilde esneten ekipler, köpeğin başını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.