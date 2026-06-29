Hamilelere Destek: Ebe Nurten Acet Doğmuş - Son Dakika
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Hamilelere Destek: Ebe Nurten Acet Doğmuş

Hamilelere Destek: Ebe Nurten Acet Doğmuş
29.06.2026 11:32
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Nurten Acet Doğmuş, hamilelik eğitimleriyle anne adaylarına destek sunuyor ve sağlık takibi yapıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde ebe koordinatörü olarak görev yapan Nurten Acet Doğmuş, karnındaki bebeğiyle ilçe merkezi ve köylerde ziyaret ettiği anne adaylarına hamilelik, doğum ve bebek bakımı eğitimi veriyor.

Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması ile anne adaylarına ebe desteği ve koruyucu sağlık hizmeti sunuluyor.

Bu kapsamda Şirvan'daki anne adaylarının takibi için Şirvan Toplum Sağlığı Merkezinde ebe koordinatörü olarak görev yapan 5,5 aylık hamile Doğmuş görevlendirildi.

İlçede 2 yıldır görev yapan 26 yaşındaki Doğmuş, geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında ilçe merkezi ve köylerde hamile kadınların sağlık durumlarını takip ediyor, riskli gebelik süreci yaşayanlar ile doğuma 3 ay kalan anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor.

Doğmuş, hamilelik, doğum ve bebek bakımı eğitimi verdiği anne adaylarını, normal doğumun önemi, emzirme teknikleri, yenidoğan bakımı ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin de bilgilendiriyor.

Son bir yılda 100'ü riskli olan yaklaşık 300 gebenin takibini gerçekleştiren Doğmuş, gerekli durumlarda aile hekimlerine anne adayının durumu ile ilgili bilgi veriyor, hamileleri sağlık merkezine yönlendiriyor, anne adaylarının doğum öncesi yaşadığı kaygının azaltılmasına katkı sağlıyor.

"Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demek"

Doğmuş, AA muhabirine, anne adaylarını hem telefonla arayarak hem de evlerinde ziyaret ederek, hamilelik sürecini sağlıklı geçirmelerine destek sunduğunu söyledi.

Anne adaylarının kronik rahatsızlık ve özel durumlarda kullandıkları ilaçların takibini de yaptığını, yaşadıkları sorunları ve sağlık durumlarını kayıt altına aldığını ifade eden Doğmuş, ev ziyaretlerinde anne adaylarının tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaparak, oluşan ödemi değerlendirdiklerini, onlara gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerle ilgili eğitimler verdiklerini belirtti.

Doğmuş, normal doğumu da teşvik ettiklerini anlatarak, "Anne adaylarını kontrollerini aksatmamaları konusunda bilgilendiriyorum. Hamile bir ebe olarak onlara destek olmanın sorumluluğunu büyük bir özveriyle gerçekleştiriyorum. Amacım anne adaylarının kendilerini yalnız hissetmemeleri, kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını koruyarak bu süreci güvenli bir şekilde tamamlamalarına katkı sağlamaktır." dedi.

Takibini yaptığı gebelere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulamasını da anlattığını ve cep telefonlarına uygulamayı yüklemeleri için destek sunduğunu ifade eden Doğmuş, "Son bir yılda 100'ü riskli, 300 civarı gebenin takibini sürdürüyorum. Gebelik sürecini bizzat yaşadığım için anne adaylarının kaygılarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyorum. Bu da onlarla güçlü bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Sağlıklı anne, sağlıklı bebek demek, sağlıklı bir bebek de sağlıklı bir gelecektir." diye konuştu.

"Sürekli takip edildiğimi bilmek bana güven veriyor"

Şirvan'da yaşayan 8 aylık hamile Çiçek Oyit, Sağlık Bakanlığının uygulaması kapsamında ebe Nurten Acet Doğmuş'un kendisiyle yakından ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlk hamileliği olduğu için sürekli takip altında olduğunu anlatan Oyit, aranıp, durumunun sorulmasının kendisini motive ettiğini belirtti.

Oyit, "Nurten ebe hem kendi gebeliğiyle hem de benimle ilgileniyor. Belli aralıklarla telefon açıyor, evimize geliyor, tansiyonumu ölçüyor, şeker takibi yapıyor ve bana bilgi veriyor. İlk hamileliğim olduğu için pek çok şeyi bilmiyordum. Hamilelik sürecinin nasıl ilerlediğini, nelere dikkat etmem gerektiğini ondan öğreniyorum. Telefonla aradığında aklıma takılan soruları soruyorum, o da sabırla cevaplıyor, kendimi yalnız hissetmiyorum. Sürekli takip edildiğimi bilmek bana güven veriyor." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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