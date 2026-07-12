Hammamet Festivali 60. Yılında Başladı - Son Dakika
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Hammamet Festivali 60. Yılında Başladı

12.07.2026 11:18
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Hammamet Uluslararası Festivali, 'El-Haribat' oyunuyla 60. yılını kutluyor, 32 gösteri sunulacak.

Tunus'un en köklü kültür ve sanat etkinliklerinden Hammamet Uluslararası Festivali, 60'ıncı yılında ödüllü "El-Haribat (Kaçanlar)" adlı tiyatro oyunuyla başladı.

Başkent Tunus'un doğusundaki turizm kenti Hammamet'te cumartesi akşamı başlayan festival, "Yaşayan Hafıza" temasıyla 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

Festival programında müzik, tiyatro ve çağdaş dans alanlarında 32 gösteri yer alırken, etkinliklere Tunus, Türkiye, Filistin, Lübnan, Cezayir, Fas, Mali, İspanya, Portekiz, İtalya, Küba ve ABD'den sanatçılar katılacak.

Açılışta sahnelenen, Tunuslu yönetmen Vefa Tabubi'nin yazıp yönettiği "El-Haribat" adlı oyun, Tunus Ulusal Tiyatrosu ile El-Ustura Yapım Şirketi tarafından Kültür Bakanlığının desteğiyle hazırlandı. Gösteri, yoğun izleyici katılımıyla gerçekleştirildi.

Beş kadın ve bir erkeğin gizemli bir bekleyiş mekanında yollarının kesişmesini konu alan oyun, zamanla kimlik, kader ve kurtuluş arayışını sorgulayan varoluşsal bir yolculuğa dönüşüyor.

Eser, "kaçışı" yalnızca fiziksel bir hareket olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve düşünsel bir eylem olarak ele alıyor.

Festival yönetimi, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, 60. yıl dolayısıyla düzenlenen özel edisyonun, Hammamet Uluslararası Festivali'nin altmış yıllık geçmişini kutladığını belirterek, etkinliğin Tunus ve Arap dünyasının en önemli kültür-sanat buluşmalarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etmişti.

Festival kapsamında bu yıl Lübnan'dan Marcel Halife, Fas'tan Nejat Atabu, Filistin'den Ferac Süleyman, İtalya'dan Mario Biondi, Portekiz'den Mariza ile Tunus'tan Sofiye Sadık ve Zafir Yusuf'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.???????

Kaynak: AA

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