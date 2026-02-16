Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hamsi Şenliği'ne Katıldı: "Bu Anlamlı Etkinlik Birlik ve Dayanışma Ruhunu Büyütüyor" - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hamsi Şenliği'ne Katıldı: "Bu Anlamlı Etkinlik Birlik ve Dayanışma Ruhunu Büyütüyor"

16.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:05
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi'nin düzenlediği Hamsi Şenliği'nde bir araya gelerek birlik ve dayanışma ruhunu vurguladı. Balcıoğlu, etkinlikte Silivri'nin kültürel zenginliğini ve kardeşliği ön plana çıkardı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Selimpaşa Mahallesi'nde düzenlediği Hamsi Şenliği'ne katıldı. Balcıoğlu, "Birlik ve dayanışma ruhunu büyüten bu anlamlı etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum" dedi.

Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlikte konuşan Balcıoğlu, Silivri'nin 81 ilden vatandaşı aynı sofrada buluşturan, kültürlerin kardeşçe yaşadığı bir ilçe olduğunu kaydetti.

Balcıoğlu, "Birlik ve dayanışma ruhunu büyüten bu anlamlı etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Dernek Başkanı İbrahim Gül'e ve emeği geçen kıymetli hemşehrilerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:07
