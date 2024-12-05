Han Yunus'ta Barınma Merkezine Saldırı: 20 Ölü

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GAZZE, 5 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş insanların kaldığı bir barınma merkezini hedef alan son saldırısında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının çarşamba günü kentin Mavasi bölgesinde yerinden edilmiş insanların kaldığı barınma merkezini en az bir füzeyle hedef aldığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ise yaptığı basın açıklamasında, ekiplerinin İsrail saldırısının ardından çadırlarda çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, kurtarma ekiplerinin aralarında 5 çocuğun da bulunduğu en az 20 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve onlarca yaralıyı hastaneye kaldırdığını bildirdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 44.532'ye yükseldi.