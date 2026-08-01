Han Yunus'ta Filistin Yetimleri Maratonu Düzenlendi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in saldırılarında anne veya babasını kaybeden çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla "Filistin Yetimleri Maratonu" düzenlendi.

Onlarca Filistinli yetim çocuğun katıldığı maraton, savaşın yıkımının sürdüğü bölgede çocuklara kısa süreliğine de olsa acılarını geride bırakabilecekleri bir ortam sunmayı amaçladı.

Han Yunus'un El-Emel Mahallesi'ndeki Harun Reşid Okulu yakınında düzenlenen etkinlikte çocuklar koşu yarışlarına katılırken, çeşitli eğlence ve sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi.

Çocukların koşu sırasında aileleri ve gönüllüler tarafından desteklendiği maraton, dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Maratona bazı çocukların ayakkabısız veya terlikle katılması dikkati çekerken, bu görüntüler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının çocukların günlük yaşamında yol açtığı ağır koşulları da ortaya koydu.

"Yetim çocukların yeniden çocukluklarını yaşamalarını amaçlıyoruz"

Etkinliği düzenleyen Endonezya merkezli INH Vakfının Basın Sözcüsü Tağrid Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratonun temel amacının savaşta anne veya babasını kaybeden çocuklara psikolojik destek sağlamak ve onları yeniden oyun, spor ve sosyal yaşamla buluşturmak olduğunu söyledi.

Yetim çocukların İsrail saldırıları nedeniyle oyun oynama, eğitim görme ve güven içinde yaşama gibi en temel haklarından mahrum kaldığını belirten Abdullah, etkinlikle çocukların moralini yükseltmeyi ve yeniden çocukluklarını yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Abdullah, "Bu etkinlikle yetim çocukların yeniden çocukluklarını yaşamalarını, özgüvenlerini güçlendirmelerini ve toplumla yeniden bütünleşmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Etkinliğin aynı zamanda uluslararası kamuoyunun Gazze'deki yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkatini çekmeyi amaçladığını dile getiren Abdullah, uluslararası topluma çocukların eğitim, oyun oynama ve güvenli bir ortamda yaşama gibi temel haklarının korunması için daha fazla sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Abdullah, savaşın yol açtığı tüm kayıplara ve acılara rağmen Gazze'deki çocukların önemli yeteneklere ve potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu çocukların desteklenmesi ve kendilerini geliştirebilecekleri imkanlara kavuşması gerektiğini söyledi.

"Seyf'in hayata tutunma azmi bize güç veriyor"

Maratona katılan çocuklardan Seyf Hicazi'nin annesi Verde Hicazi de oğlunun savaş sırasında babasını kaybettiğini, ardından kanser hastalığına yakalandığını ve felç geçirdiğini anlattı.

Oğlunun yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen maratona katılmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Hicazi, Seyf'in yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunma mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Hicazi, oğlunun maratona katılmasının hem kendisi hem de ailesi için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek, "Seyf'in tüm yaşadıklarına rağmen hayata tutunma azmi bize güç veriyor." dedi.

Seyf, etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde sahneye çıkarak ödülünü aldı.

"Acımızı bir nebze olsun unuttuk"

Maratona katılan 12 yaşındaki Melak Ebu Taha ise etkinliğe, savaşın yol açtığı psikolojik baskı ve üzüntüden bir süreliğine uzaklaşmak amacıyla katıldığını söyledi.

Melak, maratonun yetim çocukların yaşadığı üzüntüyü hafifletmeye yardımcı olduğunu belirterek, "Bu maraton yetim çocukların üzüntülerini biraz olsun hafifletiyor. Acımızı bir nebze olsun unuttuk ve diğer çocuklar gibi eğlenme fırsatı bulduk." diye konuştu.

İsrail saldırıları başlamadan önce babasıyla birlikte geçirdiği mutlu günleri hatırlatan Melak, etkinliğin kendisine geçmişteki güzel günlerini yeniden anımsattığını ve kısa süreliğine de olsa kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını dile getirdi.

Melak, maratona katılmanın kendisi için savaşın gölgesinden uzaklaşarak yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Gazze'de binlerce çocuk ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybetti

"Filistin Yetimleri Maratonu", İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle ağır psikolojik ve insani koşullarla karşı karşıya kalan çocuklara yönelik sosyal ve psikolojik destek faaliyetlerinin sürdüğü bir dönemde düzenlendi.

Filistin'deki resmi verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 58 bin çocuk anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de çocukların yaşamını da derinden etkiledi. Binlerce çocuk ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybederken, çok sayıda çocuk da saldırılarda yaralandı veya kalıcı engellerle karşı karşıya kaldı.

Filistin verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 21 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan çocukların sayısının ise 44 bini aştığı belirtiliyor.

Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle ağır hasar görmesi, yaralı çocukların tedaviye erişimini de zorlaştırıyor. Bölgede temel ihtiyaçların girişinin kısıtlanması ve sağlık hizmetlerindeki büyük yıkım, çocukların karşı karşıya kaldığı insani krizi daha da derinleştiriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden veya ailelerinden birini ya da her ikisini kaybeden binlerce çocuk, çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürürken, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla sosyal, sportif ve eğitsel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.