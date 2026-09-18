Hangzhou\'da 9. Robotop Zirvesi açıldı, beş sergi alanı var

Hangzhou'da 9. Robotop Zirvesi açıldı, beş sergi alanı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 9. Robotop Zirvesi ziyaretçilere kapılarını açtı. Hangzhou Gelecek Bilim ve Teknoloji Kenti'nin ev sahipliği yaptığı zirvede insansı robotlar, endüstriyel, hizmet ve tıbbi robotlar ile robotik sanayi zincirine odaklanan beş ana sergi alanı yer alıyor.
HANGZHOU, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 9. Robotop Zirvesi ziyaretçilere kapılarını açtı.
"Yeni Bir Ekosistem İçin Akıllı Bağlantı, Tüm Uygulama Alanlarını Güçlendirmek: 'Robot+' Çağında Akıllı ve Nitelikli Dönüşüm" temasıyla perşembe günü başlayan etkinliğe, Hangzhou Gelecek Bilim ve Teknoloji Kenti ev sahipliği yapıyor.
Zirve, robotik sektöründe akademik etkileşim, sektörel işbirliği ve sergi faaliyetlerine öncülük eden bir platform işlevi görüyor.
Etkinlikte insansı robotlar ve somutlaştırılmış zeka, endüstriyel robotlar, hizmet ve özel amaçlı robotlar, tıbbi robotlar ve robotik sanayi zincirine odaklanan beş ana sergi alanı bulunuyor.
Kaynak: Xinhua
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