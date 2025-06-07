Hanımeli Çiçeği Fotoğraf Meraklılarının Yeni Gözdesi

Fotoğraf meraklılarının yeni gözdesi 'hanımeli' çiçeği tarlaları

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ekilen hanımeli çiçeği ortaya çıkardığı mor görüntüsü fotoğraf meraklılarının yeni gözdesi olurken, tarlalarda çekilen fotoğraflar özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Şuhut ilçesinde çiftçilerin ektiği hanımeli ismindeki çiçek görüntüsüyle görsel şölen oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşların uğrak yeri haline gelen olan hanımeli çiçeğinin ekili olduğu tarlaların olduğu alanda vatandaşlar fotoğraflar çektirerek sosyal medyada yayınlıyor.

Tarlayı görüp fotoğraf çektiren Barış Tokyeri, tarlanın rengi ile dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Buradan geçiyordum hanımeli çiçeklerini gördüm. Bende fotoğraf çektirip store atayım dedim. Çok güzel mor store çekmeye geldim" dedi.

Hanımeli bitkisi faydaları arasında canlandırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesi yer alıyor. Çiçeği ile hastalıkları vücuttan uzak tutacak özelliklere sahip olduğu belirtilen bitkinin çiçeklerinden çay da yapılabiliyor.