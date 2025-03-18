Hanönü 'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından organize edilen iftar yemeğine ilçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan'ın yapmış olduğu duada vatan ve memleket muhafazası için görevi başında ebediyete intikal eden şehitlerimiz yad edildi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Lokalinde gerçekleşen programa, Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, kurum müdür ve amir ile şehit yakınları ve gaziler aileleriyle katıldı.

Programda, Kaymakam Ceyhun Denli, şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti.