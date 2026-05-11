Hantavirüs Alarmı: Gemideki Yolcular Karantinaya Alındı

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan 2 Belçika vatandaşının Anvers Hastanesi'ne nakledildikleri, tahlillerin ardından 6 hafta karantinaya alınacakları bildirildi.

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre 2 Belçika vatandaşı, gemiden sıkıntısız şekilde tahliye edildi.

Tahliyenin ardından yolcular, Anvers kentinde bulunan Anvers Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığının kriz yönetiminden sorumlu direktörü Dirk Ramaekers, yolcuların enfeksiyon uzmanı tarafından hemen muayene edildiklerini, ikisinin de hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.

Ramaekers, gerekli tahlillerin yapıldığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yönergeleri doğrultusunda 6 haftalık karantina süreci öngörüyoruz ancak semptom görülmeyen her geçen gün virüsün ortaya çıkma ihtimali azalıyor. Ayrıca bu durum, kişiden kişiye kolayca bulaşan Kovid-19 ile kıyaslanamaz. Bu virüs yalnızca yakın temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle toplum açısından risk oldukça düşük." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.