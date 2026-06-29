Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor

29.06.2026 12:00
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DSÖ, hantavirüs salgınının istikrarlı olduğunu ve sona yaklaşıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve salgında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve başka vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 13'te kaldığına işaret ederek, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.

"Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, müdahalede yer alan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkür etti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hantavirüs Salgını Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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