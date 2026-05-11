Hantavirüs Şüphesi: Yunan Vatandaşı Karantinaya Alındı

11.05.2026 10:17
MV Hondius gemisinde bulunan Yunan vatandaşına hantavirüs şüphesiyle karantina uygulandı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Yunanistan vatandaşının, getirildiği Atina'da tedbiren karantina altına alındığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "MV Hondius" gemisinin yolcuları arasında bulunan Yunanistan vatandaşı, C-27 tipi askeri nakliye uçağıyla Elefsina Askeri Havaalanı'na getirildi.

Bu kişi, havaalanından ambulansla götürüldüğü Atina'daki Attikon Hastanesi'nde karantina altına alındı.

Herhangi bir semptomu olmadığı belirtilen hastanın hantavirüs tehlikesine karşı tedbiren 45 gün karantinada kalması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

