Hantavirüs Tehlikesi: Yolcu Gemisinde Vakalar

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde görülen hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığını, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Kerkhove, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının görüldüğüne işaret eden Kerkhove, bu kişilerin gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceğini kaydetti.

Kerkhove, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşmasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde hantavirüs tespit edildiğini ve bunların 3'ünün öldüğünü hatırlatan Kerkhove, durumun hala değişken olduğunu söyledi.

Kerkhove, "Bir hasta Güney Afrika'da yoğun bakımda ancak hastanın iyileştiğini anlıyoruz." dedi.

Cabo Verde kıyılarındaki gemide bulunan 2 hastanın tedavi için Hollanda'ya tıbbi tahliye için hazırlandığını belirten Kerkhove, durumun yakından izlendiğini vurguladı.

Kerkhove, önlem olarak dezenfeksiyon ve diğer halk sağlığı tedbirleri alındığını belirterek, yolcuların kabinlerinde kalmalarını önerdikleri anlattı.

Cabo Verde'den gelen sağlık ekiplerinin gemide destek sağladığına işaret eden Kerkhove, "Planımız ve en büyük önceliğimiz, bu 2 kişiyi gerekli bakımı almaları için tıbbi olarak tahliye etmek." diye konuştu.

Kerkhove, gemide başka semptomatik hastanın olmadığını belirterek, geminin Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam edeceğini ve İspanyol yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

İspanyol yetkililerin "geminin tam bir epidemiyolojik incelemesi, tam dezenfeksiyonu ve buradaki yolcuların riskini değerlendirmek için gemiyi memnuniyetle karşılayacaklarını" söylediklerini aktaran Kerkhove, hantavirüslerin kemirgenler tarafından taşındığını ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabileceğini kaydetti.

Kerkhove, ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olmasıyla ortaya çıktığını anlattı.

Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğunu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığını vurgulayan Kerkhove, "Diğer şüpheli vakaların bazılarında adalarda da bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Ancak, gerçekten yakın temas halinde olanlar arasında, örneğin eşler ve kabinleri paylaşan diğer kişiler arasında insandan insana bulaşma olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.