Hantavirüs Tehlikesi: Yolcu Gemisinde Vakalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Tehlikesi: Yolcu Gemisinde Vakalar

05.05.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cabo Verde'ye giden gemide 7 hantavirüs vakası görüldü; 3 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde görülen hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığını, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Kerkhove, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının görüldüğüne işaret eden Kerkhove, bu kişilerin gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceğini kaydetti.

Kerkhove, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşmasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde hantavirüs tespit edildiğini ve bunların 3'ünün öldüğünü hatırlatan Kerkhove, durumun hala değişken olduğunu söyledi.

Kerkhove, "Bir hasta Güney Afrika'da yoğun bakımda ancak hastanın iyileştiğini anlıyoruz." dedi.

Cabo Verde kıyılarındaki gemide bulunan 2 hastanın tedavi için Hollanda'ya tıbbi tahliye için hazırlandığını belirten Kerkhove, durumun yakından izlendiğini vurguladı.

Kerkhove, önlem olarak dezenfeksiyon ve diğer halk sağlığı tedbirleri alındığını belirterek, yolcuların kabinlerinde kalmalarını önerdikleri anlattı.

Cabo Verde'den gelen sağlık ekiplerinin gemide destek sağladığına işaret eden Kerkhove, "Planımız ve en büyük önceliğimiz, bu 2 kişiyi gerekli bakımı almaları için tıbbi olarak tahliye etmek." diye konuştu.

Kerkhove, gemide başka semptomatik hastanın olmadığını belirterek, geminin Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam edeceğini ve İspanyol yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

İspanyol yetkililerin "geminin tam bir epidemiyolojik incelemesi, tam dezenfeksiyonu ve buradaki yolcuların riskini değerlendirmek için gemiyi memnuniyetle karşılayacaklarını" söylediklerini aktaran Kerkhove, hantavirüslerin kemirgenler tarafından taşındığını ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabileceğini kaydetti.

Kerkhove, ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olmasıyla ortaya çıktığını anlattı.

Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğunu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığını vurgulayan Kerkhove, "Diğer şüpheli vakaların bazılarında adalarda da bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Ancak, gerçekten yakın temas halinde olanlar arasında, örneğin eşler ve kabinleri paylaşan diğer kişiler arasında insandan insana bulaşma olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hantavirüs Tehlikesi: Yolcu Gemisinde Vakalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Hantavirüs Tehlikesi: Yolcu Gemisinde Vakalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.