Hantavirüs testi pozitif çıkan yolcu Madrid'e getirildi

12.05.2026 01:05
MV Hondius gemisinden tahliye edilen 14 İspanyol yolcudan birinde hantavirüs testi pozitif çıktı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dün Tenerife'den Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine getirilen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktığı bildirildi.

Bakanlık kaynakları, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini paylaştı.

Protokol gereği, negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılan söz konusu kişinin hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) nakledildiği kaydedildi.

Diğer yandan Cadena Ser radyosuna konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, hastayla ilgili fazla detay vermekten kaçınarak, sadece erkek olduğunu belirtti.

Padilla, söz konusu kişinin asemptomatik olmasına rağmen, ilk numunenin alınmasının hemen ardından sağlık ekibinin kendisini sonuç hakkında bilgilendirdiğini ve sıkı güvenlik önlemleriyle fiziksel temasa geçilmeden UATAN'a nakledildiğini açıkladı.

"Onunla ilgileneceğiz ve ona mümkün olan en iyi şekilde davranacağız." diyen Padilla, bu kişinin izolasyondaki diğer kişiler gibi psikolojik destek aldığını ifade etti.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanında iki gün kaldıktan sonra içinde kalan 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir doktor ve bir hemşire ile birlikte Hollanda'nın Rotterdam limanına doğru yola çıkan MV Hondius gemisinden tahliye edilerek uçakla ülkelerine gönderilen yolculardan şimdiye kadar 1 Fransız ve 1 Amerikalı'da hantavirüs tespit edilmişti.

Kaynak: AA

