ROTTERDAM, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hantavirüsün görüldüğü Hondius kruvaziyer gemisi, uluslararası sağlık kuruluşlarının yakından takip ettiği yolculuğunu tamamlayarak dezenfeksiyon işlemleri için pazartesi günü Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na ulaştı.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı açıklamada, gemi mürettebatının limana varışta derhal karantinaya alınacağı, kendi ülkelerine dönme imkanı bulunmayan personelin ise karantina sürecini Hollanda'da tamamlayacağı belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Hantavirüslü Gemide Karantina Süreci Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?