Hapis Ceza Nedenli Firari Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (46) İlkadım ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Adreste arama yapan ekipler, 170 gram esrar, ?4,15 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
H.A. işlemleri için emniyete götürüldü.
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