Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.