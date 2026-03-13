Hapis Cezası Olan Hükümlü İzmit'te Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.R.O'yu İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
