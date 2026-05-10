Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K. (32) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?