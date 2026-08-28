Har-ı Bülbül Motifi ile El Sanatları

AZERBAYCAN'ın Karabağ bölgesinin endemik bitkilerinden olan 'Har-ı Bülbül', Iğdır Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici ve kursiyerlerin el emeğiyle farklı ürünlere işleniyor. Iğdır bebeklerinden çantalara, broşlardan kolyelere, lavanta keselerinden fular ve peçetelere kadar çok sayıda ürün, Har-ı Bülbül motifleriyle yeniden tasarlanıyor.

Iğdır Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen çalışma kapsamında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde dağlık alanda yetişen Har-ı Bülbül motifi; broş, anahtarlık, magnet, kolye, küpe, fular, lavanta kesesi, çanta, çanta aksesuarları, havlu, mutfak önlüğü, kırlent, sunumluk ve Iğdır bebekleri gibi çok sayıda üründe kullanılıyor. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar'ın destek verdiği projede usta öğretici ve kursiyerler Har-ı Bülbül motifli çok sayıda ürün üretimini gerçekleştirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Ölmez, çalışmaların yalnızca el sanatları faaliyeti olmadığını, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunduğunu söyledi. Har-ı Bülbül'ün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki dağlık alanlarda yetişen endemik bir yabani orkide olduğunu belirten Ölmez, çiçeğin özellikle Karabağ'ın işgali döneminde vatana duyulan özlem ve mücadeleyi simgelediğini ifade etti.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Har-ı Bülbül'ün özveriyi, vatana duyulan sevgiyi ve kahramanlığı ifade eder hale geldiğini kaydeden Ölmez, "Har-ı Bülbül motifini farklı ürünlerde kullanarak kültürel değeri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefledik. Broşlar, anahtarlıklar, magnetler ürettik. Giysilere Har-ı Bülbül temasını işledik. Daha birçok üründe bu motifi kullanarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ÇANTADAN LAVANTA KESESİNE

Usta öğretici Nafiye Ertekin, Har-ı Bülbül motifini farklı el sanatları ürünlerine uyguladıklarını söyledi. Çanta ve çanta aksesuarlarının yanı sıra lavanta keseleri, peçeteler, broşlar, fularlar ve yaka süsleri hazırladıklarını belirten Ertekin, ürünlerin farklı ölçü ve modellerde el emeğiyle üretildiğini ifade etti.

Usta öğretici Zeynep Duman ise projede Iğdır'a gelen ziyaretçilerin kentten götürebileceği özgün hediyelik ürünler hazırlamayı amaçladıklarını söyledi. Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin hediyelik eşya talebine dikkati çeken Duman, "Kültürümüzü yansıtacak, küçük ve her bütçeye uygun ürünler hazırladık" dedi.

IĞDIR BEBEKLERİNE HAR-I BÜLBÜL İŞLENDİ

Halk Eğitimi Merkezi'nde 20 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Akile Yeşil de geleneksel Iğdır bebeklerini bu yıl Har-ı Bülbül temasıyla yeniden tasarladıklarını söyledi. Bebeklerin kıyafetlerindeki nakışları Har-ı Bülbül çiçeğinden esinlenerek hazırladıklarını belirten Yeşil, motifli bebeklerin daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Yeşil, "20 yıldır Iğdır bebeklerini üretiyorum. Bu yıl da Har-ı Bülbül temalı bebeklerimizi üretmeye başladık. Bebeklerimizin üzerindeki nakışları Har-ı Bülbül çiçeğinden esinlenerek hazırladığımız kıyafetlere işliyoruz" diye konuştu.