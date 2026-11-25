HARBİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de 28. kez kapılarını açmaya hazırlanan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın buz deposu salı günü hizmete açıldı.

Her yıl kış aylarında ziyaretçilerini ağırlayan ünlü tema parkında buzdan yapıların inşasına kısa süre içinde başlanması planlanıyor.

Bu yıl 1,25 milyon metrekarelik alana yayılan ve toplam 400.000 metreküp buz ve karın kullanılacağı park, bugüne kadarki en büyük ölçeğine ulaşacak.