16:52 • •
16:16 •
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'ndaki bir buz heykeli, 4 Ocak 2024.
35. Harbin Uluslararası Buz Heykel Yarışması Perşembe günü Harbin'de sona erdi. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Harbin'deki 35. Uluslararası Buz Heykel Yarışması Son Buldu - Son Dakika