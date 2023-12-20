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HARBİN, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Güneş Adası'nda heykeltıraşlar son günlerde 36. Uluslararası Güneş Adası Kar Heykelleri Fuarı'nda sergilenecek kardan heykellerin yapımıyla meşgul.
Son Dakika › Güncel › Harbin'de 36. Uluslararası Güneş Adası Kar Heykelleri Fuarı Başlıyor - Son Dakika