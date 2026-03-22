Haredi Protesto: Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösteri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyerek yolları kapattı.

İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırıları sürerken Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı gösteri gerçekleştirdi.

Zorunlu askerlik karşıtı protestonun adresi Batı Kudüs olurken onlarca Ultra Ortdoks Yahudi bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

İsrail polisinin müdahalesine direnen Ultra Ortodoks protestocular zorunlu askerlik karşıtı sloganlar attı.

İsrail polisinin bazı protestocuları yerlerde sürüklediği görüldü.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, hayatlarını Tevrat eğitimine adadıklarını ve laik topluma entegrasyonun dini kimliklerini tehdit ettiğini savunarak askerlik yapmayı reddediyor.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak durumda olan kişi sayısının 71 bin, bunun yüzde 80'inin de Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 21:10:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.