Haredi Yahudilerden Şabat Protestosu - Son Dakika
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Haredi Yahudilerden Şabat Protestosu

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Ultra-Ortodoks Yahudiler, Şabat'ta açık olan kafeye karşı protesto düzenledi, gerginlik yaşandı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi (Şabat) günü açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'te bir kafenin önünde protesto gerçekleştirdi.

Haaretz gazetesinin haberinde, protestocuların geçen hafta olduğu gibi Bastima isimli kafeyi basmasını önlemek için polisin bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Habere göre, Haredi protestocular, kafeye gelen müşterilere günah işledikleri ve ölümle cezalandırılacaklarını belirten tehdit içerikli sloganlar attı.

Öte yandan İsrail'de sol eğilimli Demokratlar Partisi mensubu bir grup aktivistin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi işletme sahibine destek vermek amacıyla bölgede toplandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise bazı aktivistlerin Haredi protestocuların kafeye yaklaşmasını önlemek için kol kola girerek bariyer oluşturduğu görüldü.

Kafe yakınlarındaki binaların balkonlarına çıkan bir grup Haredi'nin ise kafeye gelen müşterilerin üzerine su dolu plastik poşetler fırlattığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail polisi, Bastima Kafe'ye perşembe günü dışkı dolu bir poşet fırlattığı şüphesiyle 15 yaşında bir çocuğu gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'de son dönemde başta Kudüs olmak üzere Şabat'ta açık tutulduğu gerekçesiyle kafe ve diğer işletmeler kimliği belirsiz saldırganlarca kundaklanıyor.

Bastima Kafe ise Şabat'ta açık bir işletmenin neredeyse hiç bulunmadığı Batı Kudüs'te Harediler ile seküler İsrailliler arasında bir çatışma noktasına dönüştü.

Harediler, 6 haftadır Şabat'ta açık olduğu gerekçesiyle söz konusu kafenin önünde protesto düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haredi Yahudilerden Şabat Protestosu - Son Dakika

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