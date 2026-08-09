İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı - Son Dakika
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İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

İspanyol rapçi Morad, İstanbul\'da vereceği konsere çıkmadı
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İspanyol rapçi Morad, İstanbul’a gelmesine rağmen organizatörlerle yaşadığı sorunlar nedeniyle konserine çıkmadı. Bilet alanlardan özür dileyen Morad, yaşananların kendi kontrolü dışında olduğunu belirterek organizatörleri işaret etti. Ünlü rapçi, “Dolandırıcılığa asla müsamaha göstermem” diyerek İstanbul’a yeniden gelmek istediğini söyledi.

İspanyol rapçi Morad, İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan konseri öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İstanbul’a geldiğini ve kentte bulunduğunu belirten Morad, organizatörlerle yaşanan sorunlar nedeniyle konserini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Morad, konser için bilet alan hayranlarından özür dileyerek mevcut şartlar altında sahneye çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

“BU ŞARTLAR ALTINDA KONSER VERMEME İZİN VEREMEM”

Morad, İstanbul konumunu da eklediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün için bilet alan herkesten özür dilerim ancak organizatörlerle yaşanan sorunlar nedeniyle sahne alamayacağım. Şehre geldim ve şu anda buradayım ancak hayranlarımın ya da kendimin bu şartlar altında konser vermesine izin veremem.”

Yaşananların kendi kontrolü dışında geliştiğini belirten rapçi, İstanbul’daki dinleyicilerine ilerleyen dönemde yeniden konser verme temennisini de dile getirdi.

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

“BU BENİM HATAM DEĞİL”

Morad açıklamasının devamında, “Umarım anlarsınız, bu benim hatam değil. Buradayım ve bir gün geri dönerek size hak ettiğiniz konseri vermeyi umuyorum. Özellikle de birçoğunuz bana ulaştığı için bunu istiyorum” dedi.

Yaşananlardan dolayı bir kez daha özür dileyen Morad, sorunun çözümü konusunda adres olarak organizatörleri gösterdi.

“ORGANİZATÖRLERLE KONUŞMALISINIZ”

Morad, “Özür dilerim ancak bu benim kontrolüm dışında. Birileriyle konuşmanız gerekiyorsa organizatörlerle konuşmalısınız” ifadelerini kullandı.

İşini her zaman ciddiye aldığını ve doğru şekilde yapmaya önem verdiğini vurgulayan rapçi, açıklamasında organizasyonla ilgili oldukça sert bir ifade de kullandı.

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

“DOLANDIRICILIĞA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEM”

Morad, “İşimi her zaman ciddiye alırım ve işleri doğru yapmaktan gurur duyarım. Dolandırıcılığa asla müsamaha göstermem” dedi.

İstanbul’daki dinleyicilerine teşekkür eden Morad, mesajını, “İstanbul’daki herkese teşekkür ederim. İnşallah yakında görüşürüz” sözleriyle tamamladı.

Morad’ın açıklamasında organizatörlerle yaşadığı sorunun ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi yer almadı.

İstanbul, İspanya, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    inşallah her seferinde böyle olurda bu tayfa aklını başına alır birdaha parasını kaptırmaz 6 6 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    samancilar yine dolandirildi ohh ohhhh 1 1 Yanıtla
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