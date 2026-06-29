Harı-Bülbül Korosu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Harı-Bülbül Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Harı-Bülbül Korosu\'ndan Unutulmaz Konser
29.06.2026 01:24
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BAİDD bünyesindeki Harı-Bülbül Korosu, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Azerbaycan eserleri seslendirdi.

Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği (BAİDD) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Harı-Bülbül Korosu konser verdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dürdane Karabağlı yönetti.

Konserde Azerbaycan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Gecede, "Yaylık", "Dağlarda Çiçek", "Laleler", "Ay Dili Dili" ve

"Girdim Yarın Bahçasına" gibi eserler koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Konser sonunda koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harı-Bülbül Korosu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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