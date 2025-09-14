Harmandalı Tesisinin Kapatılması Sonrası Çöp Toplama Aksaklıkları

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Harmandalı tesisinin kapatılmasıyla yaşanan çöp toplama aksaklıklarına ilişkin olarak, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleşen çalışmayla ilgili kurumlar arası iletişimimiz sürekli devam etmektedir. Geçici sorunun kalıcı çözümlerle kısa sürede tamamlanması en büyük beklentimiz" dedi.

İzmir'de Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatılması sonrasında başlayan tartışmalar devam ediyor. Kentin birçok noktasında çöp toplama konusunda aksaklıklar yaşanırken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaşanan soruna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çiçek, sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma yürüttüklerini belirtirken kalıcı çözüm için sürecin devam ettiğini söyledi.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Son günlerde kent genelinde yaşanan ve ilçemizi de etkileyen çöp toplama aksaklıklarıyla ilgili oluşan durumun farkındayız. İzmir'in çöplerinin bertaraf edildiği Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Danıştay kararı ile kapatılmasıyla başlayan sorun hepimizi etkilemektedir. Soruna karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ancak gelinen süreçte çöplerin farklı alanlara taşınması gerekmekte olup bu da lojistik ve operasyonel anlamda yaşanan sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Halk sağlığı başta olmak üzere çevre temizliğini ön planda tutan anlayışımızla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleşen çalışmayla ilgili kurumlar arası iletişimimiz sürekli devam etmektedir.

"Geçici sorunun kalıcı çözümlerle tamamlanması en büyük beklentimiz"

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler sürdürülmekte olup, Menderes Belediyesi olarak biz de sürecin yakın takipçisiyiz. Geçici sorunun kalıcı çözümlerle kısa sürede tamamlanması en büyük beklentimiz.

Bu süreçte Menderes Belediyesi olarak başlattığımız temizlik hareketi ile 44 mahallemizde tüm ekibimizle saha çalışması gerçekleştirmekteyiz. Planlanan program dahilinde ekiplerimiz ilçemizin her noktasında aktif halde olmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra alternatif taşıma planları ile süreci en sorunsuz şekilde yürütmek adına çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Bu süreçte sağduyuyla hareket eden siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, evsel atıkları mümkün olduğunca ayrıştırmanız olacaktır. Ayrıştırılmış şekilde çıkarılan çöpler sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacaktır.

Siyasi krizlerden uzak, teknik yaklaşımlarla ve ortak akılla hareket edilerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz."