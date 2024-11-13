Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kırsal Meydankapı Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 AE 903 plakalı kamyon ile 63 AG 658 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobildeki Mehmet Salih Güvenç (38) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Harran'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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