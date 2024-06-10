İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

İlahiyat Fakültesi\'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir temizlik personeli, Veteriner Fakültesi'nden aldığı köpeği tuvalette istismar ederken öğrencilere yakalandı. Öğrencilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine temizlik personeli hakkında soruşturma başlatılıp görevinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

10.06.2024 19:20
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Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe istismar ettiği sırada öğrenciler tarafından yakalanan temizlik personeli, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

FAKÜLTE TUVALETİNDE KÖPEĞİ İSTİSMAR ETTİ

7 Haziran'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ndeki olayda, rektörlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi'nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi'nin tuvaletine getirerek, istismarda bulunduğu iddia edildi. Köpeğin istismar edildiğini fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan temizlik personeli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında temizlik personeli görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: ANKA

Harran Üniversitesi, Hayvan Hakları, Suç, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erbil Doğru: İlahiyatı neden başlık olarak kullanıyorsun… 92 36 Yanıtla
    Cihan Ramazan: Niye gizlesinler mi ensarda olduğu gibi cemaatlerde olduğu gibi? Demek ki din ile bir alakası var durumun? 53 95 İshak Klein: Niye kullanmasın.. Boğaziçi Üniversitesi’nde olmamış ki!.. :D 3 2 Bilgehan Göktürk: Olay ilahiyat Fakültesin de geçtiği için olmasın... İlahiyatta olan bir olayı nasıl yazması istiyorsun..? Aslında ilahiyatta yakından uzaktan alakası yok!Olayın fakultenin içersinde gerçekleşmesi daha çok tepkiye neden oluyor hepsi o... Burdan çıkartılacsk sonuç oralara eleman alırken temizlik görevlisi bile olsa daha da dikkat edilmesi gerektiğidir... 2 0
  • Aa se: İlahiyatı başlık olarak atmaktaki sebep ne acaba?? 65 31 Yanıtla
    Özgür Özer: Mantık yürütüyorum ( mantığımı kullanabildiğim için ) olay orada gerçekleştiği için olabilir mi acaba ??? 40 31
  • Mehmet Kaynar: NERDE EĞİTİM ALMIŞ BELLİ OLMAYAN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI YERİ ALGI YAPARCASINA BAŞLIK ATMAK BENCE GAZETECİLİK DEĞİL 48 21 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Hangi köpeğin uyutulması gerekiyor şimdi? 61 5 Yanıtla
  • mehmet menteş: köpeğin yüzünü neden buğulamiyorsunuz psikolojisini neden düşünmüyorsunuz ?? 38 11 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Yoksa o senmisin 13 23
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