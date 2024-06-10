İlahiyat Fakültesi\'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

Erbil Doğru:

İlahiyatı neden başlık olarak kullanıyorsun…

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Cihan Ramazan: Niye gizlesinler mi ensarda olduğu gibi cemaatlerde olduğu gibi? Demek ki din ile bir alakası var durumun? 53 95

İshak Klein: Niye kullanmasın.. Boğaziçi Üniversitesi’nde olmamış ki!.. :D 3 2