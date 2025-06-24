Hartum'da Hayat Yeniden Canlanıyor

Sudan'ın başkenti Hartum, tanık olduğu 25 aylık çatışmanın ardından ordunun kontrolüne geçmesi ve şehirde güvenliğin sağlanmasıyla halkın evlerine dönmesini bekliyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Halihazırda Sudan ordu güçleri ülkenin doğusu, kuzeyi, orta kesimi ve güneyini kontrol ederken HDK, ülkenin batısında hala varlık gösteriyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Dengeler değişti; ordu, eyaletleri geri aldı

Sudan ordusu, 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonu kapsamında, HDK'nin elinde bulundurduğu birkaç eyaleti peyderpey geri almayı başardı.

Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerinin tamamında kontrol sağlayan ordu güçleri, 21 Mart'ta, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten itibaren HDK'nin kontrol ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı geri aldı.

Başkentin batısındaki Umdurman'ın bazı bölgelerine konuşlanan HDK'nin, 20 Mayıs'ta oradan da çıkarılmasıyla Hartum'un tamamının kontrolü orduya geçti.

Şehirde güvenliğin tesis edilmesiyle farklı mahallelerde halkın evlerine geri dönmesi bekleniyor.

AA muhabiri, başkentin farklı mahallelerinde şehirdeki son durumu gözlemledi.

Elektrik, su ve internet hizmetlerinde sorunlar

Güvenlik sorununun olmadığı şehirde elektrik, su ve internet gibi hizmetlerde sorunlar yaşanıyor.

Hemen hemen tamamında elektrik kabloları yağmalanan şehirde, santraller tahrip edilmiş durumda.

Çatışmalar sebebiyle ciddi hasar alan elektrik altyapısı, şehrin hala karanlıkta kalmasına neden oluyor. Ancak güneş enerjisi ya da jeneratörü olan iş yerleri açılmaya başladı.

Bazı mahallelerde musluklar akmasa da tankerlerle temiz su ulaştırılabiliyor.

Hayat canlanmaya başladı

Şehirdeki bazı dükkanlar, eczaneler, lokantalar, fırınlar, benzin istasyonları ve pazar yerlerinin açılmasıyla hayat yeniden canlanmaya başladı.

Hartum Valiliği, cadde ve sokakları, çatışmaların izlerinden, büyüyen yabani ağaçlardan temizleyerek vatandaşların dönmesi için uygun hale getirmeye çalışıyor.

Başbakan İdris'ten üniversitelere ve polise talimat

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Hartum'daki devlet ve özel üniversitelerin yeniden faaliyete geçmesi için derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

İdris ayrıca, emniyet güçlerine, vatandaşların evlerine dönmesi için başkentteki güvenlik önlemlerinin artırılması talimatında bulundu.

"Hiçbir sıkıntı yok"

Hartum'un doğusunda en işlek caddelerinden Sittin Caddesi'nde yeniden faaliyete geçen bakkal, lokanta ve benzin istasyonu çalışanları, şehirdeki son durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Bakkal Bedrettin Babikir, "Sittin Caddesi'nde çalışıyoruz. İnsanların geri dönmesi lazım. Şehir güvenli, hiçbir sıkıntı yok." dedi.

Caddedeki bir lokantada çalışan aşçı Muhammed Ahmed de işlerine döndüklerini söyleyerek "Güvenlik ve suda problem yok. Sadece elektrik henüz sağlanmadı. Bunun dışında problemimiz yok. İnsanlar evlerine gelsin." ifadelerini kullandı.

"Durumun düzeldiği müjdesini vermek istiyorum"

Benzin istasyonunda çalışan Ömer Ahmed Mirgani de "Durumun düzeldiği müjdesini vermek istiyorum." diye konuştu.

Su hizmetinin bazı mahallelerde yavaş yavaş verilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Mirgani, "Hayat eski haline dönmeye başladı. Fırınlar da çalışıyor, benzin istasyonları da. İnsanların geri dönmesini bekliyoruz." dedi.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza, Sudan resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, vatandaşların Hartum'a dönmesi için altyapıyı hazır hale getirmek amacıyla ivedilikle çalışmakta olduklarını belirtti.

Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim de Bakanlığın Hartum'daki merkezine dönüş hazırlıklarının son aşamasında olduklarını bildirdi.