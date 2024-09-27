Hartum'da Ordu ve HDK Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hartum'da Ordu ve HDK Çatışmaları Devam Ediyor

Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, bölgede internet kesildi.

27.09.2024 19:46
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PORT Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ikinci gününde devam etti.

Görgü tanıklarına göre, Hartum'un merkez bölgesinde top atışları ve savaş uçaklarının saldırısı sonucu şiddetli patlamalar meydana gelirken, bölgeden dumanlar yükseldi.

Ayrıca ordu, Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinde bulunan HDK mevkilerini bombaladı, Samrab ve Kadaru mahallelerinin ana caddelerinin kontrolünü sağladı.

Başkentin büyük bölümünde iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ordu, Mugran adı verilen Hartum'un merkezine doğru ilerlemeye çalışırken, HDK ise direniş gösterdi.

Ordu, Umdurman ve Hartum'un merkezini birbirine bağlayan iki köprünün kontrolünü ele geçirdi.

Sudan ordusunun, dün, HDK kontrolündeki başkent Hartum'a yönelik büyük operasyon başlattığı bildirilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hartum'da Ordu ve HDK Çatışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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