Harvard'daki Araştırmacıya Yeni Suçlamalar

ABD'de Harvard Üniversitesinde kanser araştırmaları yapan Rus vatandaşı Kseniia Petrova'ya, ülkeye gümrük beyanı yapılmadan kurbağa embriyosu getirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada, iki yeni suçlama daha yöneltildi.

Yetkililer, büyük jüri tarafından Petrova'ya yönelik iddianame hazırlandığını duyurdu.

İddianameye göre, Petrova'ya, "maddi gerçeği gizleme ve yalan beyanda bulunma" olmak üzere iki ek suçlama daha yöneltildi.

Daha önce kaçakçılık ile suçlanan Petrova, hakkındaki üç suçlamaya rağmen tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

Petrova, kaçakçılık suçundan hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasına, maddi gerçeği gizleme ve yalan beyanda bulunma suçlarından suçlu bulunması halinde ise 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

Kseniia Petrova'nın gözaltına alınması

Harvard Üniversitesinde kanser ve yaşlanma üzerine bilimsel çalışmalar yapan Kseniia Petrova, bu yıl şubat ayında Fransa üzerinden ABD'ye yaptığı yolculukta, gümrük memurlarına, bavulunda getirdiği kurbağa embriyolarını bildirmediği için gözaltına alınmıştı.

Göçmen olmayan statüye sahip J-1 vizesi iptal edilen Rus araştırmacı, Louisiana'daki bir gözaltı merkezine transfer edilmişti.

Vermont eyaletinde yapılan duruşmada, ABD hükümetinin avukatları Petrova'nın, daha önce siyasi faaliyetleri nedeniyle zulüm gördüğünü belirttiği Rusya'ya geri gönderilmesini istemiş, Rus kadının avukatları bu talebe itiraz etmişti.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki savcılık ofisi, yaptığı açıklamada, Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Petrova'nın, suçlamaların ortaya çıkmasının ardından aynı eyaletteki bir federal hapishaneye taşındığı bilgisini paylaşmıştı.

Ülke dışından gümrük beyanı yapılmamış kurbağa embriyosu getirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istenen Petrova, daha sonra çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.