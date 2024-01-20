Harvard Üniversitesi Profesörü İsrail\'in \'apartheid rejimi\' olduğunu kabul eden bildiriye imza attı

ABD'deki Harvard Üniversitesinde Yahudi tarihi uzmanı ve üniversite bünyesinde oluşturulan "antisemitizmle mücadele grubu" Eşbaşkanı Profesör Derek Penslar'ın İsrail'in "apartheid rejimi" olduğunu kabul eden bildiriye imza attığı ortaya çıktı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Penslar'ın ağustos ayında imzaladığı "Odadaki Fil" başlıklı bildiride, İsrail'in bir "apartheid rejimi" olduğunun kabul edildiği belirtildi.

Bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesi protesto edilirken, bu reform ile "milyonlarca Filistinliye yönelik yasa dışı işgalin arasında doğrudan bir bağlantı olduğu" kabul ediliyor.

"İsrail'in uzun süren işgali, tekrar söylüyoruz, bir apatheid rejimiyle sonuçlandı." ifadelerine yer verilen bildiride, İsrail siyasetinin "aşırı sağın giderek daha fazla etkisine girdiği" uyarısı yapılıyor.

Harvard Üniversitesindeki antisemitizmle mücadele grubunun eşbaşkanı olarak atanan Penslar, Yahudi Araştırmaları Merkezi'nin de direktörlüğünü yürütüyor.

Harvard'da İsrail'in saldırılarına karşı gösterilere "antisemitik" iddiası

Harvard Üniversitesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilerin "antisemitik ifadeleri kullandığı" iddiasıyla eleştirilmişti.

İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü"??????? kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" 2 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Olayların ardından Harvard Üniversitesi bünyesinde "antisemitizmle mücadele grubu" adıyla akademik bir kurul oluşturulmuştu.