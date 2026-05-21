Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Balak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis personeli katıldı.

1945 yılında Tokat'ta doğan Hasan Hüseyin Balak, Polis Akademisi mezunuydu. Emniyet teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Balak, Bitlis, Giresun ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Balak, 21. Dönem Tokat Milletvekili olarak görev yaptı.