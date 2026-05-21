Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni

21.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak, TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

(TBMM) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Balak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis personeli katıldı.

1945 yılında Tokat'ta doğan Hasan Hüseyin Balak, Polis Akademisi mezunuydu. Emniyet teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Balak, Bitlis, Giresun ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Balak, 21. Dönem Tokat Milletvekili olarak görev yaptı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:31:14. #7.12#
SON DAKİKA: Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.