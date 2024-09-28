Hasan Yıldırım'ın Acısıyla Resimle Mücadele - Son Dakika
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Hasan Yıldırım'ın Acısıyla Resimle Mücadele

Hasan Yıldırım\'ın Acısıyla Resimle Mücadele

Eşini kaybeden Hasan Yıldırım, kara kalem çizimleriyle acısını hafifletmeye çalışıyor.

28.09.2024 11:17
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Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve üç ay önce eşini kaybeden böbrek hastası Hasan Yıldırım, yaptığı kara kalem çizimlerle üzüntüsünü hafifletmeye çalışıyor.

Ortaokul yıllarında kara kalem resimlere merak salan Hasan Yıldırım (46), yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu merakından uzaklaştı.

Üç yıl önce eşinin teşvikiyle yeniden kara kalem çizimler yapmaya başlayan Yıldırım, çok sevdiği eşi Cemile Yıldırım'ı üç ay önce kaybetti.

Acısını dindirmek için yeniden resim yapmaya başlayan Yıldırım, şimdi yaptığı kara kalem çalışmalarla hayata tutunuyor.

Hasan Yıldırım, AA muhabirine, 19 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi ile uzun yıllar tedavi gördüğünü ve daha sonra böbrek nakli olduğunu anlattı.

Eşinin de kendisi gibi böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü ve böbrek nakli olduğunu belirten Yıldırım, hastanede tanışarak 2009 yılında evlendiklerini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu vurguladı.

Bir kurumda engelli kadrosunda işçi olarak çalıştığını ve 2021 yılında malulen emekli olduğunu söyleyen Yıldırım, çocukken kara kalem resimler yapmayı çok sevdiğini bilen eşinin bu konuda yeniden resme başlaması için kendisini teşvik ettiğini dile getirdi.

Eşinin yönlendirmesiyle resim yapmaya yeniden başladığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 yıl önce eşimin teşviki ile kara kalem resimler çizmeye başladım. Eşim 'Sen çocukluk hayallerini yerine getir, güzel resim çiziyorsun' diyerek benim resme başlamamı sağladı. İnternet üzerinden teknikleri izleyerek kendimi geliştirmeye ve resim çizmeye devam ettim. Eşim haziran ayında ani bir rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybetti ve ben de kara kalem resim çizmeyi bıraktım. Elime kağıt kalem almak gelmedi. İki ay önce tekrar kalemi elime aldım, çizdikçe acımın hafiflediğini fark ettim. Hayat devam ediyor ve bu çizimler hayata tutunmamı sağladı."

"Eminim ki eşim de resme devam etmemi isterdi"

Yıldırım, "Benim için tekrar resme başlamak çok zor oldu ama tekrar hayata tutunmak için resim benim bahanem oldu. Resim çizerken kendimi rahatlamış hissediyorum. Eminim ki eşim de resme devam etmemi isterdi. Gerçekten çok büyük bir acı yaşadım. Ama şimdi çizdiğim resimler ile mutluyum." diye konuştu.

Kara kalemle portreler çizdiğini aktaran Yıldırım, kendisini daha da geliştirerek ileride bir sergi açmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasan Yıldırım'ın Acısıyla Resimle Mücadele - Son Dakika

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