Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Güven'den Kaymakam İmrak'a ziyaret

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Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Güven beraberindeki jandarma personelleri ile Kaymakam İmrak'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrak, "Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden jandarma teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.