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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafı ziyaret etti.
Çarşıda esnafla bir araya gelen İmrak, talep ve önerilerini dinledi.
İmrak, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.
Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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