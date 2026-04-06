Hasankeyf Kaymakamı'ndan AA'ya Kutlama

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, doğru ve tarafsız haberciliğin simgesi olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan İmrak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı mücadele ruhunu milletimize ve dünyaya aktarma görevini üstlenmiş, bugün de aynı sorumluluk bilinciyle, güvenilir haberciliğin öncüsü olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren basın mensuplarına başarılar diliyorum."