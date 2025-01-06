Hasankeyf'te 800 Yıllık Anadolu Parsı Figürü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'te 800 Yıllık Anadolu Parsı Figürü Bulundu

Hasankeyf\'te 800 Yıllık Anadolu Parsı Figürü Bulundu

Hasankeyf'teki kazılarda, Anadolu parsına ait olduğu düşünülen 800 yıllık kap parçası keşfedildi.

06.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 800 yıllık kap parçasının üzerindeki figürün Anadolu parsına ait olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde 2024 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal'ın başkanlığında uzman ekip tarafından yürütülen kazıda, çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

Bulunan eserler arasında Artuklular dönemine ait, üzerinde Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken 2019'da ilk kez görüntülenen Anadolu parsının figürünün olduğu tahmin edilen kap parçası ile Geç Roma dönemine ait gözyaşı şişeleri dikkati çekti.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle 2024 yılı kazı sezonunun geçen yıl temmuz ayında başladığını, 31 Aralık'ta çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl özellikle Büyük Saray ve çevresinde kazılar gerçekleştirildiğini belirten Erdal, İslami döneme ait lüster tekniğinde (cam, porselen ve fayans bezeme ve renklendirme tekniği) kap seramik malzemelerin ortaya çıktığını kaydetti.

"Kabın kenarında hayvan mücadelesi sahnesi tespit ettik"

Bulunan eserler arasında en dikkati çeken parçanın Artuklular döneminde lüster tekniğinde yapılmış üzerinde hayvan mücadelesini anlatan bir kap parçası olduğunu anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Kırık olan parça üzerinde önde vahşi bir hayvan gövdesi var ama baş kısmı yok. Arkasında ise bir yaban keçisinin baş kısmı tespit edildi. Kabın kenarında hayvan mücadelesi sahnesi tespit ettik. Bu figürün Anadolu parsı olabileceği yönünde düşüncemiz dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı ile irtibata geçildi, fotoğraflar gönderildi. Yapılan görüşmeler sonrasında Yaban Hayatı Daire Başkanlığındaki ilgili arkadaşlar kaptaki hayvan figürünün büyük olasılıkla Anadolu parsına ait olabileceğini belirtti."

Kabın eksik parçasının sonraki kazılarda bulunması hedefleniyor

Erdal, kabın eksik kalan kısmını bir sonraki kazı sezonunda bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Artuklular dönemine ait bu parçada 1200'lü yıllarda Anadolu parsının bölgede yaşadığını ve bölgede yaşayan insanların da bu hayvanı kullanım eşyalarında, sanat eserlerinde resmettiğini gösteriyor. Bu parça belgeleme özelliğindedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kazılarda ayrıca Büyük Saray'ın doğusundaki mezarlık alanında 4. yüzyılla ait iki gözyaşı şişesi bulduklarını belirten Erdal, gözyaşı şişesinin Hristiyanlık öncesi dönemlere ait inanışlarda var olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Anadolu Parsı, Kültür Sanat, Hasankeyf, Güncel, batman, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te 800 Yıllık Anadolu Parsı Figürü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:16:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te 800 Yıllık Anadolu Parsı Figürü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.