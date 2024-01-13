 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle tarımsal üretimde devamlılık ve gelirde istikrar sağlamak amacıyla TARSİM hakkında toplantı düzenlendi. İncirli köyünde bulunan işletmelere de bilgilendirme yapıldı. Toplantıya TARSİM Van Bölge Müdür Yardımcısı, ilçe tarım ve orman müdürleri katıldı.

Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi
13.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:36
Abone Ol

Hasankeyf ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle çeşitli risklere karşı tarımsal üretimde devamlılık, gelirde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.

TARSİM'in önemi ve çiftçiye sunulan imkanların konuşulduğu toplantıda, İncirli köyünde bulunan işletmelere de gidildi, konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, TARSİM Van Bölge Müdür Yardımcısı Osman Ağiç, Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü personelleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tarım Sigortaları Havuzu, Van, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement