Hasat Etkinliğinde Dane Kaybı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasat Etkinliğinde Dane Kaybı Vurgusu

09.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Müdürü Aksoy, hasat sezonunda dane kayıplarının önlenmesi ve yangın tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kepenekli Mahallesi'nde düzenlenen hububat hasat etkinliğine katıldı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Aksoy, biçerdöverle gerçekleştirilen hasadı takip ederek üreticiler ve biçerdöver operatörleriyle görüştü.

Üreticinin emeğinin korunması açısından dane kayıplarının en aza indirilmesinin önemine dikkati çeken Aksoy, biçerdöver ayarlarının ürün ve arazi koşullarına uygun şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Hasat süresince yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgulayan Aksoy, üreticilerle hasat sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aksoy, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek ve üreticilerin yanında olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, hasat sezonunun üreticiler için hayırlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasat Etkinliğinde Dane Kaybı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:25:21. #7.13#
SON DAKİKA: Hasat Etkinliğinde Dane Kaybı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.